GdS - Emerson vuol scappare dal Chelsea. Young torna in Premier

Sliding doors. C'è chi dall'Inghilterra vuole l'Italia, e chi - invece - può tornare in Premier. Ne parla La Gazzetta dello Sport.

Emerson Palmieri non è mai uscito dal taccuino di Conte: un interesse datato, che potrebbe trovare sfogo quest'estate. Stando al quotidiano, il mancino della Nazionale di Mancini, vuol scappare dal Chelsea, dove quest'anno ha totalizzato pochissime presenze.

C'è, poi, chi invece potrebbe tornare in Premier. E' il caso di Young: tornerà con ogni probabilità in Inghilterra, l'aggiornamento sicuro del giornale sul conto del mancino che, quest'anno, ha giocato meno per via dell'exploit di Perisic.