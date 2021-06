(GdS) Emerson Royal è il preferito. Ieri agente a Milano: c'è un nodo

C'è un preferito per la fascia destra dell'Inter. In caso di addio ad Hakimi, l'Inter avrebbe individuato in Emerson Royal (giovane esterno di proprietà del Barca) il sostituto ideale.

Ieri l'agente del calciatore era nella sede dell'Inter.

"Il primo contatto dal vivo mostra quanto il brasiliano piaccia, ma restano troppi i 20 milioni e passa del cartellino. Non bastasse, ecco la complicazione in più: il Barça dovrebbe subito corrispondere una ricca fetta al Betis e ciò non invita i catalani a fare uno sconto", la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport sulla trattativa.