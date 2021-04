GdS - Emerson a sinistra. Silvestri il vice-Handa? Brozo può andar via

E il mercato? La Gazzetta dello Sport, nel parlare degli intendimenti di Zhang per la prossima stagione, ipotizza scenari sulla rosa.

Serve un mancino, che possa emulare lo strapotere di Hakimi sull'altra fascia. L'obiettivo è Emerson che Conte riabbraccerebbe volentieri. Quanto al portiere si riflette: Silvestri potrebbe fare il vice-Handanovic; per Musso servono invece almeno 20 milioni.

Il nodo è Brozovic: nessun contatto per il rinnovo, spiega oggi il quotidiano. Già la scorsa estate, rivela la fonte, il croato era stato ad un passo dall'addio nell'ambito di uno scambio, poi saltato, con Paredes del Psg. Brozo andrà via? Non si esclude nulla.