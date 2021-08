(GdS) Dzeko da subito, già oggi. Quanto va a lui e alla Roma

L'Inter è pronta ad abbracciare il suo nuovo bomber. Perso Lukaku, ieri partito direzione Londrà, sarà Dzeko il successore del belga. Nessun dubbio ormai, La Gazzetta dello Sport scrive: "Sarà Edin Dzeko il centravantone del dopo-Romelu e lo sarà da subito, già oggi. Tutte le parti erano d’accordo, ma si aspettava soltanto l’ultimo passaggio formale: per liberare effettivamente Edin, onorando una vecchia promessa, la Roma doveva prima trovare un sostituto adeguato. E, a sua volta, l’acquisto del bosniaco era poi il lascia passare per permettere a Romelu di abbracciare il Chelsea. Un incastro multicolore tra giallorossi, nerazzurri e Blues definito ieri: Dzeko arriverà a Milano, Lukaku oggi sarà a Londra e in casa Mourinho traslocherà Tammy Abraham".

Insomma, l'incastro perfetto si è già materializzato, almeno virtualmente. E così, ora, è solo il momento delle definizioni di affari in dirittura d'arrivo.

Questi i dettagli dell'accordo fra Dzeko e l'Inter... "Il biennale da 5 netti più bonus a stagione allunga la carriera del bosniaco di un anno (in giallorosso sarebbe andato in scadenza) e rappresenta una enorme sfida tecnica a quasi 36 anni. Ai Friedkin va una cifra simbolica, poco meno di due milioni per evitare la minusvalenza, con piccoli bonus in caso di qualificazione Champions".

Domani Dzeko è atteso a Milano per le visite mediche. Ieri intanto il popolo nerazzurro ha definitivamente cancellato Lukaku, imbrattando il murale che - in suo onore - era stato disegnato nei pressi di San Siro.