(GdS) Dybala, già mossi tutti i passi. Lautaro out? No. Via un'altra punta

L'Inter raddoppia: Dybala più Lautaro.

E' l'ipotesi di mercato lanciata oggi con forza da La Gazzetta dello Sport. La Joya ha salutato (in lacrime) Torino e la Juventus nel match di lunedì contro la Lazio. "L’obiettivo non è dichiarato, ma svelato ormai sì - si legge sulle pagine del quotidiano milanese - Dybala con Lautaro, per vedere l’effetto che fa un tandem tutto argentino".

C'è di più. "Con Paulo la società nerazzurra ha mosso già quasi tutti passi che doveva: i contatti vanno avanti da mesi, non da giorni. E presto si entrerà nella fase operativa".

L'offerta? 6 milioni più ricchi bonus a stagione, per quattro anni. C'era stato l'interessamento dell'Arsenal, ma l'Inter è avanti. Resterebbe dunque anche Lautaro, perché l'idea dell'Inter è di cedere un altro calciatore nel reparto avanzato. Spiega il tutto la rosea. "L’idea è che Dybala prenda tecnicamente in rosa il posto di Sanchez". Gli intrecci con la Juve non finiscono qui: la verità su Perisic.