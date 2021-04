GdS - Conte e l'orizzonte. Quali obiettivi? Il tecnico non vuole fumo

Riflessioni in corso. Antonio Conte vuole chiarezza. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport sullo stato emotivo del tecnico, che oggi può avvicinarsi ulteriormente allo scudetto nella sfida del pomeriggio contro il Verona.

Come rimarca il quotidiano, circa i pensieri dell'allenatore: "Non vuole fumo, la nebbia gli è poco simpatica. Vuole vedere l'orizzonte, di qualunque colore esso sia".

Riferimento ovviamente agli obiettivi e ai programmi della stagione che verrà. Conte non vuole andare via: Zhang è atteso a Milano entro venerdì prossimo, sarà l'occasione per un confronto.