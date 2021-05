GdS - Brozo e il Psg? Un film già visto. Vidal e Sanchez: il punto

Tra i leader sacrificabili, stando a La Gazzetta dello Sport oggi, c'è Brozovic. Il futuro del croato, in scadenza fra dodici mesi, è al centro di approfondimento.

"Un film già visto", spiega il quotidiano ricordando lo scambio saltato con Paredes e il Psg, lo scorso settembre. Proprio i francesi avrebbero riallacciato i contatti: e si starebbe trattando per un trasferimento secco e non più per uno scambio.

C'è poi la situazione dei due cileni della rosa, Vidal e Sanchez. Il primo interessa al Marsiglia (anche se si tratta soltanto di primi approcci), il secondo potrebbe avere mercato in Sudamerica.