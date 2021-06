Gazzetta - Voci dall'Uruguay: l'Inter su un grande talento

Ancora voci dall'Uruguay. L'Inter starebbe guardando al Sudamerica per rinforzare la rosa. Isola oggi il tema La Gazzetta dello Sport.

"I media locali sono sicuri: l’Inter ha messo nel mirino il nuovo talento della Celeste. Si tratta di Facundo Torres, esterno offensivo del Peñarol, classe 2000, uno dei talenti emergenti del calcio sudamericano", scrive il quotidiano.

Per quanto non ci siano conferme in Italia, in Uruguay sarebbero tutti convinti che il calciatore sia destinato ad una grande carriera. Magari non ora, ma in futuro l'Inter potrebbe essere un'opportunità.