Gazzetta - Tutto il mondo (anche il Bayern) si è accorto di Barella. La situazione

L'Inter punta su Nicolò Barella e prova a blindarlo. Così, almeno, per La Gazzetta dello Sport che oggi indica la strategia dei nerazzurri sul centrocampista.

"Non solo tagli, allora. Non solo ingaggi da abbassare. Tutto il mondo si è accorto di Nicolò. Il centrocampista è corteggiato, in Italia e in Europa. Non ci vuole un investigatore per scoprirlo sui taccuini dei club più importanti: giusto per intendersi, anche il Bayern. Barella vuole l’Inter e l’Inter vuole Barella: da qui si deve cominciare. Detto questo, gli interessi delle parti devono coincidere. Al momento della firma, a Barella fu fatta una promessa di un adeguamento, in caso di prestazioni positive. Ora Nicolò si aspetta che quella promessa venga onorata", la ricostruzione del quotidiano.

Nei giorni scorsi, ai nostri microfoni, aveva parlato di lui, il noto giornalista Garlando (CLICCA QUI PER LE SUE DICHIARAZIONI) che aveva posto dubbi sulla permanenza di Barella all'Inter. Una materia delicata, da seguire con attenzione. C'è un campioncino da blindare, e un futuro tutto da scrivere.