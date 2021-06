Gazzetta - Quattro innesti per Inzaghi. Fasce: due desideri. E Caicedo...

Strategie Inter. Il mercato prova a infiammarsi. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola indica i possibili quattro innesti del nuovo corso Inzaghi.

"A oggi l’unica certezza è il rientro di Federico Dimarco, esterno mancino cresciuto nel vivaio ed esploso prepotentemente a Verona nel doppio ruolo di laterale e braccetto difensivo. Un jolly importante per Inzaghi. Poi servirà colmare il vuoto a destra che si creerà con la cessione di Hakimi, indispensabile per tamponare il rosso in bilancio", la ricostruzione del quotidiano.

Serve, infine, un esterno di fascia sinistra e un vice-Lukaku. Per quest'ultima casella, Inzaghi ha chiesto Caicedo: "Può essere un’idea concreta, ma prima bisognerà capire anche il futuro di Pinamonti (in uscita,ma con un ingaggio pesante) e Salcedo, anche lui in procinto di rientrare dal prestito al Verona".

Due i desideri per le fasce: Royal a destra e Palmieri dall'altra parte del campo. L'idea è prendere uno dei due in prestito e tentare, invece, l'affondo in direzione acquisto sull'altro. Idee Inter, per un mercato che ora deve decollare.