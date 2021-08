Gazzetta - Ora tre strade: c'è un preferito. Zapata e Dzeko, la situazione

Mercato Inter: tre nomi per la sostituzione di Lukaku. Così oggi per La Gazzetta dello Sport. Da Vlahovic a Zapata, passando per Dzeko.

"Dusan Vlahovic è il profilo preferito dall’Inter per il post Lukaku, ma finora la Fiorentina non ha voluto ascoltare alcuna proposta", scrive il quotidiano.

Ci sono poi Zapata e Dzeko, piste certamente più agevoli. Sul colombiano si legge: "Ad Appiano Gentile ha più di un estimatore, per caratteristiche fisiche e strapotenza fisica sembrerebbe proprio l’unico in grado di poter mettere una toppa al buco nella rosa che lascerebbe Romelu".

Infine, la pista che porta Dzeko. Il centravanti della Roma, già ripetutamente accostato ai nerazzurri in passato, può tornare in auge: "Si muoverebbe solo in caso di un nuovo accordo biennale, ma a condizioni per lui vantaggiose. Mourinho lo ritiene importante per la sua squadra e il club non vorrebbe privarsene ora, con il campionato alle porte e una oggettiva difficoltà a trovare a questo punto un sostituto adeguato".

Il quotidiano parla di cifre. Servono 50 milioni di euro per convincere Commisso a lasciare andare via il proprio asso. Come detto, è lui il preferito, ma costa tanto.

Dzeko avrebbe invece il vantaggio di un risparmio economico da tramutare, magari, in un'offensiva su Correa e nell'acquisto dunque di due punte da affiancare ai confermati Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.