Gazzetta - Lukaku e l'addio: ha imboccato la strada di Londra

Lukaku e il Chelsea, ore decisive. La Gazzetta dello Sport fa il punto: "Siamo entrati in quella fase della corsa in cui il finale del Gran Premio non sembra più in discussione. Per carità, può sempre accadere che chi è in testa rompa all’improvviso il motore ed esca di strada. Ma ecco, non sembra questo il caso. Romelu Lukaku ha imboccato decisamente la strada di Londra, Chelsea, Stamford Bridge".

Per il quotidiano insomma il centravanti potrebbe davvero lasciare l'Inter: "L’Inter pretende una proposta shock, non cede per meno di 130 milioni di euro cash: se il nuovo affondo si avvicinerà a quella cifra, l’affare sarà chiuso in poco tempo, forse anche entro la fine di questa settimana. Sul cartellino di Alonso non c’è chiusura totale, anche perché sullo spagnolo c’era il gradimento dell’Inter nell’ambito delle chiacchierate con il Chelsea per Hakimi. E in assoluto c’è pure la disponibilità a parlare di contropartite. Ma sarà la base cash, evidentemente, a fare la differenza".

In verità Lukaku non avrebbe sciolto le riserve, né ha chiesto la cessione. Il giornale precisa: "Non ha fatto richiesta di andar via. Con Inzaghi aveva parlato di futuro, anche all’Inter aveva garantito di non voler cambiare maglia, in ritiro è anche arrivato un giorno prima rispetto al previsto. Detto questo, non sarà certo lui a rifiutare la destinazione Chelsea, che per lui rappresenterebbe una sorta di chiusura del cerchio, oltre che la possibilità di competere ancora ai massimi livelli. Ed è l’unica squadra, oltre al Real Madrid, per la quale si muoverebbe dall’Inter".

Non si andrà per le lunghe. L'affare in un senso o nell'altro si chiuderà a breve.