Gazzetta - Lautaro via? L'Inter ha un'idea precisa. Questo il big che sarà sacrificato

Quale futuro per il Toro Lautaro Martinez? Le parole dell'agente dell'argentino hanno ieri spaventato il mondo Inter.

Lautaro, però, resta al centro dei pensieri nerazzurri e non c'è volontà di cederlo. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, che fa il punto: "L’ Inter ha nella testa una precisa road map estiva: Achraf Hakimi dovrebbe restare l’unico big sacrificato sull’altare dei conti, anzi tutte le operazioni di contorno dovrebbero servire a proteggere gli altri gioielli. Urge far cassa, avvicinare l’utile di 70 milioni – obiettivo della società –, anche per evitare che gente come Lautaro si allontani da Milano e inizi a migrare verso la Spagna. Nessuna richiesta è ancora arrivata per l’argentino e servirebbe comunque un maxi assegno da 90 milioni".

