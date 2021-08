Gazzetta - Inter, su Zapata l'Atalanta ha deciso. Correa e Vlahovic...

Inter, non solo Dzeko. Il club nerazzurro è ovviamente a caccia anche di un'altra punta. Corsa aperta fra almeno un paio di profili, fra cui Zapata e Correa. Un'operazione - quella che porterà Abraham alla Roma - potrebbe rovinare i piani nerazzurri.

Come scrive La Gazzetta dello Sport: "Il destino di Abraham condiziona in parte anche le altre mosse dell’Inter: l’Atalanta ha spento i motori per l’uscita di Zapata anche per la mossa di Tammy. Invece Marotta e Ausilio continuano ad avvicinarsi alla Lazio per il Tucu Correa, gradito ad Inzaghi. E, nel frattempo, in attesa dell’extra-budget da Nanchino, tengono in piedi i contatti col mondo di Dusan Vlahovic".

A proposito dell'asso della Fiorentina, vero oggetto del desiderio di tanti tifosi, il quotidiano rimarca: "Il muro della Fiorentina sul serbo potrebbe cedere anche perché anche il Tottenham è in pressing (oggi Paratici vede l’agente del giocatore Darko Ristic) e anche l’Atletico si è fatto avanti. Guarda caso, gli stessi club pretendenti per Lautaro...Insomma, l’asta è selvaggia", la valutazione.

L'Inter dunque sarà ora chiamata all'ennesima scelta. Non basta il solo Edin Dzeko per un attacco rimasto orfano dei muscoli di Romelu Lukaku. La decisione dovrà essere oculata, e possibilmente vincente. Simone Inzaghi aspetta i rinforzi giusti per un reparto, quello offensivo, che poggerà certamente su Lautaro Martinez e che - ora - aspetta i partner del Toro argentino, sempre più al centro del progetto e nuova star massima del club nerazzurro.