Gazzetta - Inter, per il nuovo bomber una cifra precisa. Due i nomi

Inter, la sostituzione di Lukaku tiene banco. Dovesse, realmente, realizzarsi la cessione del centravanti belga, per l'Inter si aprirebbe la difficile partita inerente la sostituzione del bomber.

Si può ipotizzare, spiega La Gazzetta dello Sport oggi, che la cifra che sarà reinvestita per il nuovo attaccante sarà di 50 milioni. Due le strade: Duvan Zapata e Vlahovic. "Commisso vuole almeno 60milioni per sedersi attorno a un tavolo a trattare. Insomma, le premesse non sono certo linea con le possibilità dell’Inter. Però è chiaro che Marotta e Ausilio un tentativo proveranno a farlo, magari studiando una formula convincente, sulla scia di quella che ha portato Federico Chiesa alla Juve (due anni di prestito più obbligo condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi, di squadra e personali)".

Più facile arrivare a Zapata, "forse l’unico in Italia che per fisicità può reggere il confronto con Lukaku. Muscoli ed esperienza internazionale al servizio della squadra. Chiaro, le sue qualità sono totalmente diverse da quelle di Vlahovic, a partire dall’età e dalla possibilità di fare un investimento anche in ottica futura".

Dalla richiesta di Percassi (40 milioni più bonus), alle idee dell’Inter (non oltre i 35 complessivi). Meno si spenderà per il centravanti, maggiori saranno le possibilità di arrivare ad un secondo attaccante, con il Tucu Correa sempre in cima ai desideri di Simone Inzaghi. In lizza pure Keita.