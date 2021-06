Gazzetta - Centrocampo, l'Inter pensa ad un prestito. La decisione su Sensi e Vecino

Il futuro di Eriksen è un rebus. Lo sfortunato centrocampista danese, vittima di un malore in campo sabato scorso, rischia di non poter giocare in Italia in virtù delle regole nazionali e dell'operazione (con impianto del defibrillatore interno) che ne pregiudicherebbe l'impiego.

Ora la società nerazzurra potrebbe anche optare per un nuovo innesto nel reparto, forse un prestito.

La Gazzetta dello Sport spiega oggi: "Anche nell’ipotesi più ottimistica, le strategie del club per le prossime calde settimane si modificano: niente partenza di Sensi e Vecino e sarà richiesto un ulteriore sforzo sul mercato, più di fantasia che economico, per trovare un sostituto all’altezza. Si esplorerà la possibilità di un prestito perché, nonostante l’emergenza, le strettoie non cambiano".