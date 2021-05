Finally Sensi? Possibile maglia da titolare contro il Crotone

Crotone-Inter, un match importante non solo per la classifica ma anche, e soprattutto, per il rilancio di un calciatore che in queste ultime stagioni ha faticato: Stefano Sensi. Le probabili formazioni, pubblicate su diversi quotidiani, vorrebbero il numero 12 titolare nella mediana scelta da mister Conte - per la sfida di stasera - al posto di Eriksen.

Il centrocampista ex Sassuolo, squadra che domani sarà impegnata contro l'Atalanta, in questi ultimi mesi è stato continuamente colpito dagli infortuni e dalla sfortuna. Ora potrebbe essere arrivato il momento del rilancio come scrive la Gazzetta dello Sport: "Conte deve dunque andare oltre anche qualche segnale negativo esterno. Oggi riconsegna a Sensi una maglia da titolare (la terza in tutta la stagione): dentro lui e non Eriksen, come pure Darmian a sinistra e non Perisic. Davanti Lukaku e Lautaro, che non segnano da quattro partite".

Terzo match da titolare per l'azzurro che cercherà di dare il massimo magari per complicare le scelte di mister Conte in questo finale di stagione. Il centrocampista ci proverà, non resta che attendere il risultato.