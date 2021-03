Daily Star: "Inter pronta ad ascoltare offerte per Lukaku e Lautaro"

In Inghilterra le voci non sembrano volersi placare. Il Daily Star, quotidianamente, continua a parlare del fatto che il club nerazzurro - nonostante tutte le rassicurazioni - sarebbe pronta ad ascoltare le offerte che potrebbero arrivare per Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. I due sembrerebbero i giocatori che più farebbero gola a di versi club di Premier League.

Il quotidiano inglese fa leva sulle difficoltà economiche che diversi club stanno affrontando, tra cui l'Inter, a causa della pandemia da Covid-19. Tutto ciò prospetterebbe un mercato totalmente differente rispetto alle scorse stagioni. Stando a quanto riportato dal Daily, la coppia del gol nerazzurra - in Europa seconda solo a quella formata da Lewandowski-Muller, è nel mirino di molte big d’Europa.

Tra i due, in particolare Romelu Lukaku che avrebbe su di lui gli occhi del Chelsea e nuovamente del Manchester United. Il belga, nel suo miglior momento della carriera, fa gola a molti come il giovane argentino. Il quotidiano aggiunge quindi che non è da escludere la partenza di uno dei due, che potrebbe essere colmata con l'ingaggio del Kun Aguero che a fine stagione si libererà a parametro zero. Ora tutti questi discorsi sono prematuri e si sa che alle porte c'è il rinnovo pronto per El Toro e la volontà di non lasciar partire Big Rom.

L'inglesi però insistono, non resta che attendere il futuro per capire quali saranno le effettive mosse del club nerazzurro.