Corriere di Milano Lukaku, festa clandestina nella notte con 3 compagni

Corriere di Milano, questa mattina è stata pubblicata la notizia secondo la quale nella notte sarebbe andata in scena una festa clandestina in occasione del compleanno di Lukaku. Il belga avrebbe organizzato l'evento presso l'Hotel The Square Milano Duomo.

Oltre lui erano presenti altri 3 compagni, nello specifico Hakimi, Perisic ed Ashley Young, e altre 20 persone tra cui il direttore dell'hotel. In seguito alla denuncia i carabinieri hanno multato i presenti per violazione del coprifuoco.

Ora si attende la sanzione della società. L'evento infatti è avvenuto nella notte tra mercoledì 12 e gioved' 13, subito dopo il match con la Roma e a ridosso di quello con la Juventus di sabato.