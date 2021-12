(CdS) Zhang a Los Angeles: agenda fitta. Si decide il futuro dell'Inter

Inter: continuano a tenere banco le trattative per il futuro del club nerazzurro.

Il Corriere dello Sport, oggi 30 dicembre, torna sui movimenti statunitensi attorno all'Inter. Zhang è a Los Angeles e tratta con tre gruppi. E' proprio in questi giorni che, spiega il quotidiano, può decidersi il futuro della società. Sebbene l'Inter abbia precisato che Zhang sia in Usa per motivi personali, il giornale spiega come il presidente nerazzurro abbia invece un'agenda fitta di incontri.

L'intenzione sarebbe di trattenersi infatti a Los Angeles anche nei primi giorni del 2022.

Quanto ai candidati per rilevare il club, il giornale romano parla di incontri fin qui positivi: tutti avrebbero confermato l'interesse per l'Inter, e tutti avrebbero espresso la loro preferenza per la formula che prevederebbe l'acquisto della maggioranza (e non dunque minoranza come pure piacerebbe alla proprietà dell'Inter) delle azioni societarie.

Il candidato forte sarebbe Straus, imprenditore in ambito sanitario. Balla ora la valutazione del club: la famiglia Zhang chiede un miliardo. Straus starebbe preparando la sua offerta dopo una prima valutazione già effettuata sul club. Qui il punto sulle manovre che stanno riguardando l'Inter, tra Pif e fondi Usa.