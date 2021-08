(CdS) Mercato Inter: arriva Dzeko. Lui il primo, poi una scelta difficile

Mercato Inter: con Lukaku ormai avviato verso Londra, il club nerazzurro prova a non farsi trovare impreparato. Un primo nome - stando al Corriere dello Sport - avrebbe immediatamente accelerato per Edin Dzeko. Sì, il centravanti già accostato ripetutamente all'Inter, potrebbe davvero arrivare in questa sessione di mercato.

Inzaghi - rimarca il quotidiano - conosce bene Dzeko per averlo affrontato in tanti derby, ed è un suo estimatore. Dzeko dunque subito, poi un'altra punta. L'Inter pagherebbe un piccolo indennizzo alla Roma (meno di 2 milioni) e costituirebbe il calciatore in grado di non disperdere energie economiche per gli ulteriori colpi che l'Inter dovrà mettere a segno.

Sono già iniziati, intanto, i contatti col calciatore e il proprio entourage. Lo stesso Dzeko avrebbe un accordo con la società della Capitale di liberarlo nel caso in cui trovasse una nuova squadra.

Arrivasse sul serio Dzeko, la scelta dovrà poi ricadere sulle caratteristiche da affiancare al bosniaco. Un ulteriore centravanti, con Zapata in pole, o un calciatore dalle caratteristiche completamente differenti come Correa o Muriel? La scelta sarebbe tecnica e tattica.

L'Inter si starebbe interrogando sulla miglior articolazione di un reparto che ha ormai perso Big Rom, e che ora deve essere ricostruito con ambizione e creatività.