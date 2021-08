(CdS) Lautaro e il rinnovo: ecco quanto chiede. Arsenal? No. L'Atletico...

Mercato Inter, tiene banco il caso Lautaro. L'argentino è chiacchieratissimo sul mercato anche se la sua posizione, al momento, resta salda nel mondo Inter. Come potrebbe essere altrimenti di fronte alla crescita esponenziale registrata dal Toro nel corso delle stagioni seguenti al suo timido arrivo a Milano, e alla splendida intesa col partner d'attacco, e amico, Romelu Lukaku.

Oggi il Corriere dello Sport ricostruisce quanto sta accadendo attorno alla punta sudamericana. La richiesta di Lautaro all'Inter per il rinnovo sarebbe salita fino a 7 milioni, quasi il doppio rispetto ai 4.5 proposti dal club nerazzurro. Una differenza non indifferente, ma il club nerazzurro si sentirebbe comunque tutelato dagli ulteriori due anni di contratto che legano Lautaro all'Inter.

Quanto all'Arsenal, il quotidiano specifica come per Lautaro si tratterebbe di un passo indietro. Sarebbe un'altra la pista che affascina il Toro, e porta ad un top club spagnolo. L'Atletico Madrid, in tal senso, avrebbe offerto una cifra di 40 milioni più bonus che, ovviamente, non è stata presa nemmeno in considerazione dall'Inter.

E Lukaku? A proposito di attaccanti, resta in ballo pure il futuro del centravanti belga. Rimane nel mirino del Chelsea, e anche il Manchester City (per la sostituzione di Kane) potrebbe bussare alla porta dell'Inter. I nerazzurri comunque non vogliono privarsi del calciatore. Il valore che l'Inter dà a Lukaku? Non meno di 120-130 milioni.