(CdS) Inter, tre gruppi interessati. Uno è in pole! Zhang è volato in Usa

Inter: si sono fatte insistenti, nelle ultime ore, le voci dagli Usa.

Un passaggio di proprietà del club nerazzurro è possibile? Ne parla oggi, 29 dicembre, il Corriere dello Sport. Sarebbero addirittura tre i gruppi statunitensi interessati all'Inter. Una banca d'affari statunitense avrebbe proposto nel tempo la società a diversi soggetti, su mandato degli stessi Zhang. A dicembre, spiega il quotidiano, l'accelerata. Sì perché Steven Zhang in persona, si legge nella ricostruzione, sarebbe volato secondo indiscrezioni in queste ore a Los Angeles per parlare direttamente con gli interlocutori protagonisti della vicenda.

Tra i profili interessati all'Inter ci sarebbe Daniel Straus, 65enne uomo d'affari, impegnato nel ramo sanitario. Gestisce inoltre un fondo votato già allo sport. Straus è stato infatti vicepresidente dei Memphis Grizzlies (Nba). Sarebbe lui, per il giornale, il nome in pole fra quelli in questo momento accostati all'Inter.

Non si sarebbe ancora nella fase cruciale di una vera e propria due diligence, ma i collaboratori di Straus avrebbero già in mano della documentazione utile a ipotizzare un'offerta. Gli Zhang valutano l'Inter almeno un miliardo di euro, e non escludono la cessione di una minoranza delle quote, ma fin qui - spiega il quotidiano romano - ben pochi si sono mostrati interessati a questa prospettiva. Piace, piuttosto, l'idea di rilevare la maggioranza della società.

