CdS - Inter, su Lautaro un club di Liga e uno di Premier. Incedibili? Solo tre

L'Inter si gode un Lautaro in grande spolvero.

L'argentino, autore di due reti venerdì nella sfida vinta contro l'Empoli, è tornato protagonista. Già centrato il record di marcature in stagione, il Toro sta segnando con grande continuità nelle ultime settimane. Un motivo in più per blindarlo, anche se - come spiegato oggi, 8 maggio, dal Corriere dello Sport - la sua posizione resta in bilico.

Ma cosa bolle in pentola attorno al bomber nerazzurro? Due le società maggiormente interessate alle sue prestazioni. Entrambe avrebbe chiesto informazioni all'entourage di Lautaro: una è l'Atletico Madrid, nonostante le smentite, ed è della Liga; l'altra, non precisata, sarebbe invece della Premier League.

Stando alla ricostruzione del giornale romano, Lautaro partirà se dovesse sul serio arrivare un'offerta da 70-80 milioni. Tra i big nerazzurri, tre sarebbero i calciatori davvero incedibili: Skriniar, Brozovic e Barella. Mentre sull'attaccante argentino e Bastoni (qui le condizioni del difensore verso la Coppa Italia), la società sarebbe disposta ad ascoltare offerte.

Intanto la fame del Toro non si arresterà certo qui: tra la Coppa Italia da vincere, e uno Scudetto da rincorrere fino all'ultimo minuto, la battaglia è totale.