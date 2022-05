CdS - Inter, occhio a Mourinho. Può soffiare un super obiettivo

Inter, c'è anche un'altra italiana su Dybala.

La rivelazione odierna è del Corriere dello Sport. Stando al quotidiano, anche la Roma si sarebbe iscritta alla corsa per il talento argentino, in uscita dalla Juventus. Non ci sarebbe dunque soltanto Marotta, almeno in Italia, sulle tracce della Joya, ma un grande amico del mondo nerazzurro, José Mourinho, starebbe preparando il sorpasso.

Sarebbe stato - si legge sulle pagine del quotidiano - lo stesso entourage di Dybala ad aprire alla Capitale. E dalla stessa Inter non si sarebbe andati oltre la manifestazione d'interesse. Dybala sarebbe rimasto affascinato dalle gran cornici di tifo organizzate dal pubblico giallorosso in occasione delle ultime uscite della squadra di Mou che, a sua volta, ha riempito di complimenti l'argentino in occasione dell'ultimo incrocio diretto fra i due in campo.

L'Inter, reduce dalla vittoria in Coppa Italia (qui i numeri di Suning), per prendere Dybala, dovrebbe aprire un 'buco' in attacco. Diversa la situazione nella Capitale, dove Mourinho ha messo nella lista dei partenti già diversi calciatori.

Una nuova ipotesi dunque suggestiva, che farebbe contento il portoghese. "Dybala, la Roma è calda", titola l'articolo del giornale.