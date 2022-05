(CdS) Inter, non solo Scamacca. Rispunta Zapata e c'è una new entry

Inter, tanti nomi per l'attacco del futuro.

La società nerazzurra potrebbe rivoluzionare il reparto con la prossima campagna acquisti. Un profilo giovane, in grado di incastonarsi con talento nel reparto, sarebbe l'obiettivo dei dirigenti stando a quanto ricostruito oggi dal Corriere dello Sport. Per il quotidiano romano il sogno era Nunez del Benfica che, però, sembra economicamente fuori portata dopo la stagione iper prolifica consumata in Portogallo.

Resiste l'opzione Scamacca. Già argomento di dibattito tra Marotta e Carnevali, per lui starebbe ballando il tema della cifra d'acquisto. Troppi, stando al giornale, i 40 milioni richiesti dal Sassuolo. Ma nell'affare potrebbe entrare Casadei, che piace in Emilia.

La new entry nei radar nerazzurri sarebbe invece Ekitike del Reims. A giugno compirà vent'anni: valutazione 40 milioni, ma è reduce da un infortunio. Ecco perché l'Inter conta di limare le pretese del club francese e intanto starebbe lavorando con l'entourage dell'attaccante.

Non è giovane, ma non è da scartare neppure l'ipotesi Duvan Zapata. Per il quotidiano, a determinate condizioni, il colombiano potrebbe rientrare nei pensieri nerazzurri.

E i giovani già di proprietà dell'Inter? Su Satriano non verrà perso il controllo, e il calciatore - non dovesse restare - verrebbe nuovamente girato in prestito. Diverse le posizioni di Pinamonti ed Esposito che potrebbero rientrare, rispettivamente, negli affari Scamacca e Asllani (chi è il talento albanese, clicca qui per la scheda).