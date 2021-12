(CdS) Inter e Straus in un mese. Supercoppa? Probabile una decisione

Inter: mercoledì scorso l'incontro fra Zhang e Straus, ora un mese per il dentro e fuori.

A scriverlo il Corriere dello Sport, oggi 31 dicembre. La partita legata alla possibile cessione del club nerazzurro resta aperta. E' il momento di passare dalle parole ai fatti, rimarca il quotidiano. La valutazione che Zhang fa dell'Inter è di un miliardo di euro. Da Los Angeles a New York, il presidente nerazzurro avrebbe proseguito in questi giorni i colloqui, e non solo con Straus.

Zhang si tratterrà ancora per qualche giorno negli Usa, per poi far rientro in Italia. Intanto, avrebbe chiarito all'imprenditore nel campo sanitario le tempistiche di una vicenda che non dovrà protrarsi per le lunghe. Straus dovrà chiarire entro metà gennaio le sue intenzioni, dopodiché Zhang darà priorità ad altri gruppi interessati (leggi qui la ricostruzione sulla vendita dell'Inter da parte del quotidiano economico).

Intanto, novità sulla Supercoppa. Il Corriere dello Sport descrive uno scenario piuttosto netto: la partita con la Juve sarà molto probabilmente rinviata. Effetto del caos Covid prepotentemente ritornato d'attualità, e dei pareri comuni di Inter e Juventus sulla giocabilità della sfida.