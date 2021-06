Hakimi, una nuova pretendente propone una pedina che piace a Inzaghi

Hakimi è da qualche giorno al centro di una trattativa con il PSG. Il club parigino ha avanzato un'offerta ufficiale che i nerazzurri hanno giudicato insufficiente. Per lasciar partire il marocchino serviranno almeno 80 milioni di euro.

E mentre si attende il rilancio dei parigini, riporta il Corriere dello Sport, si fa avanti un'altra pretendente. Si tratta del Chelsea neo campione d'Europa, che sarebbe pronto a mettere sul piatto una somma importante per aggiudicarsi l'esterno. Ma non solo.

Per abbassare le pretese economiche i Blues sono pronti ad inserire il cartellino di un giocatore che piace molto a Simone Inzaghi. Si tratta dell'esterno sinistro Emerson Palmieri, individuato come obiettivo numero uno per raccogliere l'eredità di Perisic.