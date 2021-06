Hakimi: sua volontà decisiva? Blitz di un club per chiudere

Hakimi lascerà Milano nel corso di questa sessione di calciomercato. Questo sembra essere una certezza, visto che per l'esterno è partita un'autentica asta. Ad essere coinvolte sono PSG e Chelsea.

Il club parigino offre di più (quasi i 70 milioni voluti dall'Inter) mentre i neo campioni d'Europa sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Marcos Alonso. Il giocatore preferirebbe raggiungere la capitale francese, e spesso, ricorda il Corriere dello Sport, la volontà del calciatore risulta decisiva. Leonardo lo sa, e per questa ragione sta preparando un blitz a Milano.

Offerta cash più alta degli inglesi, ma non ancora ritenuta sufficiente dal club nerazzurro. L'intenzione di Leonardo sarebbe quella di forzare la mano facendo leva proprio sull'intenzione di Hakimi di vestire la maglia del PSG per la prossima stagione e sulla necessità dell'Inter di vendere. Questo contesto però fa si che Abramovich non sia ancora escluso nella corsa all'esterno e possa rilanciare.