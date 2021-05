Hakimi, spunta un retroscena che cambia tutto sulla trattativa con il PSG

Hakimi sembra essere al centro di una trattativa serrata tra l'Inter e il PSG per il trasferimento del giocatore nella capitale francese. Sembra, appunto.

Perchè stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina ci sarebbe un retroscena che potrebbe risultare decisivo nell'ottica di questa trattativa.

L'Inter infatti avrebbe fatto sapere di non aver ricevuto in realtà nessuna offerta ufficiale per l'esterno marocchino, nemmeno quella presunta del PSG da 60 milioni di euro più bonus. La società comunque resta ferma sulla sua posizione. Per una cifra inferiore agli 80 milioni di euro il giocatore non lascerà Milano. Per ora non si sono fatte avanti altre società. Chelsea e Bayern Monaco sarebbero alla finestra.