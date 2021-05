Hakimi racconta come Conte lo ha portato all'Inter. Poi:"Apriamo un ciclo"

Hakimi ha rilasciato un'intervista all'inserto del sabato della Gazzetta dello Sport, Sport week durante la quale ha affrontato diversi temi. In un'anteprima si possono leggere le parole del marocchino, con le quali ha spiegato come il tecnico Conte lo abbia convinto a sposare la causa nerazzurra.

"L’allenatore mi ha chiamato per convincermi a venire all’Inter. Mi ha spiegato quale sarebbe stato il mio ruolo, e quanto sarebbe stato decisivo. Mi ha fatto sentire importante".

Poi l'esterno ha suonato la carica per il futuro, indicando proprio l'allenatore come fattore per aprire un ciclo nell'immediato futuro. "Conte? Con lui possiamo aprire un ciclo in Italia e in Europa. Nessun paragone: mi interessa che, a chi capisce di calcio, piaccia il mio modo di giocare. Ho dovuto imparare a difendere più e meglio di prima. "