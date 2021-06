Hakimi Inter: rilancio Chelsea, ma lui ha scelto. Ecco quando si chiude

Svolta Hakimi. Psg e Inter stanno concludendo l'affare per portare il forte esterno a Parigi. La Gazzetta dello Sport oggi ricostruisce gli ultimi passi di una trattativa che sembra ormai avviata.

La cifra a cui si assesterà l'affare - spiega il quotidiano - sarà intorno ai 65 milioni di euro. Ma la notizia è che il Chelsea ha provato a rilanciare, per superare in extremis i francesi. I Blues si sono spinti fino a 55 milioni, più il cartellino di Marcos Alonso.

Ma Hakimi e sua moglie Hiba Abouk, attrice, già impegnata in Francia, preferirebbero il club francese.

"L’Inter vuole chiudere la cessione del marocchino entro il 30 giugno, per poter inserire l’operazione già nel bilancio di questa stagione e poter pianificare con meno pressione le mosse future per completare la rosa. Decisiva a questo punto è la volontà del giocatore e gli Hakimi hanno votato per Parigi. Entro domenica tutto dovrebbe essere definito nei dettagli, salvo clamorosi (nuovi) colpi di scena", spiega il giornale.