Hakimi Inter, le condizioni del terzino non dovrebbero preoccupare (GdS)

Hakimi Inter, il terzino ieri sera ha vissuto una serata tra gioie e dolori nel match valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Come riporta stamane l'edizione della Gazzetta dello Sport, il terzino impegnato nel match tra il suo Marocco e la Repubblica Centrafricana dopo aver sbloccato la partita al decimo minuto, ha dovuto poi lasciare il campo dopo circa un'ora per infortunio.

Stando però alle notizie che trapelano dal ritiro non si dovrebbe trattare di una cosa grave: "Ha sbloccato la partita dopo dieci minuti, ma poi ha dovuto lasciare il campo dopo un’ora. Stiamo parlando di Achraf Hakimi, uscito per infortunio nella sfida del suo Marocco contro la Repubblica Centrafricana". Ed aggiunge: "Il terzino è uscito dopo aver rimediato un brutto colpo dal portiere avversario Lembet".

Nulla di grave però per Achraf e l'Inter quindi dovrebbe poter contare presto sulle sue prestazioni: "Le prime valutazioni a caldo parlano solo di una botta, forte al punto da richiedere una fasciatura, comunque nell’ordine di una contusione alla coscia". I nerazzurri dunque dopo la brutta notizia della positività al Covid-19 di Marcelo Brozovic e delle condizioni precarie di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, almeno sul marocchino possono veramente tirare un sospiro di sollievo in vista della prossima ripresa del campionato di Serie A e non solo,