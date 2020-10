Hakimi, Inter hai trovato la tua freccia. Il marocchino impressiona (GdS)

Forse è presto per dirlo ma la sensazione è questa: Achraf Hakimi si è già preso l'Inter. I tifosi nerazzurri ne sono già innamorati. Ieri, alla prima presenza da titolare, ha offerto un assist e un gol. Il secondo assist con la maglia dell'Inter dopo quello offerto sempre a Lukaku contro la Fiorentina. L'esterno marocchino sta già confermando quanto di buono fatto vedere a Dortmund.

La Gazzetta dello Sport avanza il paragone con Gareth Bale, giocatore per cui Conte in passato avrebbe fatto follie. Con la maglia dei tedeschi le sue prestazioni erano state stupefacenti, tanto da attirare su di sè gli occhi di mezza Europa. L'Inter è stata molto brava ad anticipare la concorrenza, portando al Real Madrid l'offerta da 40 milioni che ha fatto cedere i Blancos, che ora, forse, si staranno mangiando un po' le mani.

Il giocatore marocchino ha delle qualità offensive straordinarie, una corsa fluida incontenibile, oltre che delle ottime qualità tecniche. Dovrà migliorare in fase difensiva, come detto da Conte, ma sarà un'arma fondamentale per l'Inter e per i suoi obiettivi stagionali.