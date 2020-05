Governo in pressing: richiesta la trasmissione in chiaro della Diretta-gol

La Serie A si prepara a ripartire e con essa potrebbe arrivare una grossa novità per tutti i milioni di appassionati sul territorio italiano. Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha chiesto ufficialmente la trasmissione in chiaro della Diretta-gol, in modo tale da evitare possibili assembramenti nei bar con la ripresa del campionato.

L'idea del governo sarebbe limitata alle partite con fischio d'inizio alle 18.45, anche se in realtà avrebbe richiesto anche la messa in onda di una sorta di tg serale, nel quale mandare in onda (con leggerissima differita) anche i gol delle partite della fascia serale. I canali designati sono Sky Sport News e TV8, il canale sul quale vengono già trasmesse in chiaro le partite di Europa League delle italiane.

L'idea non sembra convincere particolarmente la Lega Calcio e l'emittente satellitare Sky, e questa richiesta potrebbe far slittare la ripresa del campionato intorno al 20 giugno.