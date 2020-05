Governo e CTS riuniti per discutere la ripresa: la decisione spetta a Conte

Secondo la Gazzetta dello Sport, nella giornata odierna dovrebbe esserci un tavolo di confronto tra il Governo e il comitato tecnico scientifico. All'ordine del giorno il tema relativo alla possibile ripresa delle attività calcistiche, non è un caso dunque che anche la FIGC, tramite la figura di Gabriele Gravina, sarà presente a questo incontro.

Dovrebbe intervenire anche il professor Zeppilli, il capo della commissione che ha stilato il protocollo per la ripresa del calcio. Proprio il protocollo in questione è al momento il motivo dei dubbi del governo su un possibile ritorno in campo. Lo scetticismo dell'esecutivo è dovuto a più fattori: dall'enorme numero di tamponi richiesti fino alle regole da seguire in caso di un nuovo contagio.

Possibile che oggi vengano proposte nuove ipotesi, che poi dovranno passare al vaglio del comitato tecnico scientifico. Al momento non ci sono certezze, tranne una: toccherà al Premier Giuseppe Conte la decisione finale sul futuro prossimo del calcio italiano.