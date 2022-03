Gosens titolare? Deciso quando. Ricavi: arriva il primato in Europa

Gosens può esordire dal primo minuto.

E' vicino il momento dell'impiego da titolare del tedesco, acquisto top dell'ultima sessione di calciomercato. L'ex Atalanta sta crescendo e ha dato buone sensazioni nel suo frangente in gara contro la Salernitana. Come riporta il Corriere dello Sport, Gosens potrebbe anche giocare dall'inizio col Torino, anche se ancora più probabile sembra l'utilizzo full time nella sfida con la Fiorentina che seguirà quella contro i granata.

Nuovi sprint per la macchina nerazzurra che, reduce dall'eliminazione in Champions League, vuole ora conquistare lo Scudetto. Ne beneficerebbe anche Perisic che, fin qui chiamato agli straordinari, troverebbe fiato e modo di lavorare alla perfetta forma.

Non solo acquisti e spese. Gosens (il cui trasferimento sarà pagato dal 2023) non ha inciso su una statistica importante per il bilancio. E' lo stesso quotidiano romano a svelare che l'Inter è la squadra in Europa che ha ricavato di più in questa stagione dalle cessioni. D'altro canto l'Inter non rientra neppure nei primi venti club per investimenti fatti in entrata. Un lavoro certosino, ma che non ha indebolito la macchina. Da Scamacca a Frattesi: gli ultimi aggiornamenti.