Godin Inter, Il Rennes non molla la presa: l'uruguaiano però ha idee chiare

Numerose sono le evoluzioni a cui la dirigenza nerazzurra ha dovuto assistere. Soprattutto per quanto concerne l'argomento mercato, le mosse sono radicalmente e velocemente mutate, a partire proprio dal reparto arretrato dove con uno Skriniar sempre più incedibile, ad occupare la casella di maggior indiziato a lasciare Milano ci è finito Diego Godin.

Come riportato da Tuttosport, l'interessamento del Rennes per l'uruguaiano resta ancora vivo in quanto i francesi, che parteciperanno alla prossima Champions League, vorrebbero avere nelle propria rosa e probabilmente formazione titolare, un difensore esperto come lo "sceriffo". Il calciatore non ha assoluta volontà di lasciare Milano mentre al contrario, qualche perplessità deriverebbe dalla società.

Infatti, dopo una prima parte di stagione non esaltante con numerose panchine collezionate, nella seconda parte della regular season il difensore ex Atletico Madrid è riuscito ad integrarsi maggiormente nella difesa a tre, riuscendo a scalzare dall'undici titolare Skriniar.

Di certo, ad oggi, la trattativa con il club francese è a tutti gli effetti bloccati e un addio di Godin, almeno per il momento, appare molto improbabile.