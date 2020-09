Godin Inter, al Cagliari entro due giorni: i dettagli dell'affare

Da certezza per carisma ed esperienza a possibile cessione. Il mercato in casa nerazzurra cambia ancora una volta volto e a questo proposito, sembra ormai sempre più certo l'addio di Diego Godin ai meneghini. Arrivato dall'Atletico Madrid lo scorso anno, dopo una prima parte di stagione non esaltante, nella seconda l'uruguaiano ha saputo dimostrare tutto il suo potenziale, salendo in cattedra in più di una circostanza.

L'ambientamento nella difesa a tre era stata completata eppure a distanza di tempo, nonostante la buona Europa League disputata a discapito di Skriniar, lo "sceriffo" sembra essere sempre più vicino alla cessione. Negli ultimi giorni, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a farsi avanti è stato il Cagliari del presidente Giulini conscio che è stato in grado di fiutare la vantaggiosità dell'affare.

Infatti, entro 48 ore Godin dovrebbe raggiungere la Sardegna con il club di Viale della Liberazione che pagherà parte dell'ingaggio fino a settembre più un bonus che faciliterebbe la sua partenza.