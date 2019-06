Gli gridano "Forza Inter", ecco la risposta di Barella in sala stampa

Il Corriere dello Sport, in edicola stamane, rivela un dettaglio particolare della conferenza di ieri, che ha visto tra i protagonisti Nicolò Barella. Il giocatore è infatti nel ritiro della Nazionale Under 21 in vista dell’esordio agli Europei di categoria:

“Fa impressione il controllo che si respira dal suo sguardo, dai suoi gesti (quasi nulli, è ingessatissimo), dalle sue parole. Quando la conferenza è finita parte un incontrollato “Forza Inter” che qualcuno gli sussurra lasciandolo del tutto imperturbabile. Bravo, bravissimo. Perché è l’Inter la squadra, ma bisogna saper stare ognuno al proprio posto.

Con un ingresso in tackle del Milan che pure c’è, tra l’interesse concreto e la sensazione di un disturbo che non guasta. Anche perché il Milan ha parlato con il Cagliari e Barella, con il suo manager Beltrami, tutto vuole fare meno che salutare casa lasciando qualcuno scontento. Quindi si va, ma lavorando d’intesa con Tommaso Giulini”.