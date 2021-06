Gli esperti: "Eriksen? Miracolo. Non è escluso torni a giocare"

"Dopo un evento così grave, è difficile immaginare che possa tornare allo sport agonistico, ma non è nemmeno escluso". Lo dice Antonio Giuseppe Rebuzzi, professore di cardiologia al Policlinico Gemelli di Roma, al Corriere della Sera.

Nella carrellata di pareri, proposta oggi dal quotidiano, anche quello di Pino Capua, primario di Medicina dello Sport al San Camillo, "Dobbiamo gridare al miracolo, ma per capire se Eriksen scenderà di nuovo in campo, sarà necessario per prima cosa accertare se sono rimasti dei danni. In condizioni di benessere, il giocatore potrebbe riprendere l’attività agonistica".