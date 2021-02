Genoa, Zajc: "Il Genoa è unito. L'Inter? Gioca il calcio più bello"

Un inizio di stagione da incubo con Maran ed ora la rinascita targata Ballardini. Il Genoa si presenta a Milano con tantissima voglia riscatto e l'intento di confermare quanto di buono fatto vedere in queste ultime giornate dove sta viaggiando ad una media punti da piani alti: "Con Ballardini abbiamo acquisito maggiore personalità e più coraggio. Siamo più alti in campo, e questa è una delle nostre principali qualità. Giochiamo allo stesso modo con qualunque avversario. E poi siamo forti sulle corsie esterne, c’è soddisfazione per come stanno andando le cose".

Queste le parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport da Zajc, ex Empoli, rivelatosi una delle chiavi di questa formazione che ha raggiunto una buonissima consapevolezza dei propri mezzi. Crescita sul piano di gioco e non solo: "A livello di autostima, tantissimo. S’è visto un Genoa unito, dove tutti si sono dati da fare per svolgere anche i compiti di chi era dovuto uscire dal campo (Luca Pellegrini, ndr). Veniamo da un buon periodo senza sconfitte, tutto conta".

Oggi un test importante per loro che affronteranno i nerazzurri reduci dalla vittoria del Derby e da un filotto di prestazioni molto convincenti: "Una gara difficile, anche perché l’Inter, al di là del primo posto, gioca il calcio più bello ed efficace della Serie A. Giocheremo con la solita personalità, alla ricerca di un bel risultato. Poi vedremo".