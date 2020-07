Genoa Inter, prima pagina GDS: "L'Inter, secondo Lukaku"

Genoa Inter, una partita che i nerazzurri hanno vinto grazie ad una super prestazione dell'attaccante belga insieme al cileno Sanchez. Come riporta la Gazzetta dello Sport odierna, il numero 9 - voluto fortemente la scorsa estate da mister Antonio Conte - con le due reti di ieri sera è salito a quota 23 reti in 34 partite di campionato. Se il primo gol è una specialità della casa con un'elevazione maestosa e potente - Zapata non ha potuto nulla - il secondo è qualcosa di sublime con un cavalcata di 50m prima di depositare il pallone in rete.

Se i numeri del belga continuano a crescere anche quelli dei nerazzurri contro il grifone lo fanno. Infatti con i tre gol segnati nel match di ieri, il conteggio sale a 16 reti - negli ultimi quattro incontri - contro le zero degli avversari. Un numero importante, ma come spiega la rosea le differenze di valori si sono notate sul terreno da gioco. Ora i nerazzurri sono nuovamente secondi a +1 sull'Atalanta che incontrerà all'ultima giornata.

Moses - partito titolare - ha messo più volte in difficoltà Criscito sulla fascia destra, fornendo pure un assist a Sanchez - subentrato ad uno spento Lautaro - che ha siglato il momentaneo 2-0 fornendo anche diversi palloni illuminanti ai compagni. Il cileno dopo la sosta sembra rinato. Fisicamente impeccabile e determinato. L'Inter come riportato dall'a.d. Marotta farà di tutto per trattenerlo per l'intera competizione europea che riprenderà il 5 agosto, anche se trattare con lo United non sarà per nulla semplice.

Per un cileno che sta facendo faville c'è invece un danese che sta continuando a faticare. Come riporta l'analisi del quotidiano Eriksen anche ieri sera ha faticato - oltre ad aver sbagliato un gol - venendo definito amletico. Conte ha modificato il modulo passando dal 3-5-2 al 3-4-1-2 per cercare di favorirlo, ma il n.24 continua a non decollare. Alcuni sprazzi, ma niente più. Ci si aspetta forse qualcosa in più da lui vista la sua immensa classe.