Genoa Inter, le pagelle: bene Lukaku e Sanchez. Delude Eriksen

Tre punti, secondo posto in solitaria ed un Lukaku ritrovato. Sono questi i tre leitmotiv dell'Inter che dopo il deludente pareggio contro la Fiorentina, si riscatta e porta a casa l'intera posta in palio di "Marassi". Tornare a vincere era fondamentale ed ora più che mai, se si considera anche il rendimento non esaltante della Juventus negli ultimi cinque incontri, i rimpianti diventano numerosi.

Le pagelle targate Gazzetta dello Sport, vedono in Lukaku, per via anche della sua doppietta, il migliore in campo con un 7.5 in pagella. Un 7 pieno e meritato è stato assegnato invece sia a Sanchez e sia a Moses: il primo, subentrato nella seconda frazione di gioco, ha lasciato il segno con la sua rete mentre il secondo ha saputo dare freschezza e vitalità alla fascia destra.

Sull'out di sinistra bene anche Biraghi con il suo 6,5. Stesso voto anche per Godin e Brozovic. Meritano invece la sufficienza Handanovic, Skriniar, Borja Valero, Ranocchia, Gagliardini e D'Ambrosio. Non bene Lautaro Martinez con il suo 5,5, male Eriksen che si becca un 5 in pagella per via della sua incapacità di saper incidere e determinare durante l'arco dell'incontro.