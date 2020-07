Genoa Inter: Godin, Valero ed Eriksen dal 1'. Le probabili formazioni

A tre giornate dal termine di questa strana e ambigua Serie A causa Covid-19, l'Inter di Antonio Conte dopo il decimo pareggio stagionale ottenuto mercoledì contro la Fiorentina, sarà chiamata a battere il Genoa per riportarsi al secondo posto a più uno sull'Atalanta di Giampiero Gasperini. Le premesse per far bene ci son tutte ma come al solito, saranno i piccoli dettagli a fare la differenza.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Conte sembra orientato ancora una volta ad escludere Lautaro Martinez dall'undici titolare a vantaggio di Sanchez che assieme a Lukaku formerà il tandem d'attacco. Alle loro spalle Eriksen va sempre di più verso una riconferma, mentre toccherà a Moses (attualmente in vantaggio nel ballottaggio con Candreva) e a Biraghi, dare vitalità e freschezza sulle fasce.

In mediana mancherà causa squalifica Barella. Torna dal 1' Brozovic accanto ad uno fra Gagliardini e Borja Valero. In difesa, vista l'assenza di De Vrij, toccherà a Ranocchia prendere il suo posto, con Skriniar e Godin a completare il terzetto difensivo.

Nel caso in cui l'Inter dovesse espugnare il "Marassi" di Genoa, raggiungerebbe quota 76 punti che per gli amanti delle statistiche, non si totalizzano dalla stagione 2010/2011 con in panchina Leonardo. Fischio d'inizio alle ore 19.30, arbitra Davide Massa di Imperia.