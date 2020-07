Genoa Inter, due cambi forzati per Conte: le probabili formazioni

A tre giornate dal termine della regular season, l'Inter di Antonio Conte si ritrova terza a quota 73 punti, a meno uno dall'Atalanta seconda in classifica e a meno sette dalla Juventus capolista. Centrare il secondo posto, a quasi dieci anni di distanza, per quanto non sia per certi versi ciò che all'inizio della stagione ci si augurava, potrebbe rappresentare un nuovo punto di partenza.

In vista della trasferta di Genova, il tecnico ex Chelsea dovrà far a meno dell'acciaccato De Vrij e dello squalificato Barella che verranno sostituiti a meno di novità dell'ultimo minuto rispettivamente da Ranocchia, al momento in vantaggio su Diego Godin e da Marcelo Brozovic. In difesa ritorneranno dal primo minuto sia Skriniar che Bastoni, mentre sulla fascia destra va verso una maglia titolare Victor Moses.

Sulla sinistra Ashley Young è in vantaggio su Biraghi mentre sulla trequarti resta aperto il ballottaggio fra Christian Eriksen e Borja Valero, con quest'ultimo al momento sfavorito. In attacco, accanto a Lukaku, ritorna dal primo minuto Lautaro Martinez con Sanchez pronto a subentrare a gara in corso.

INTER( 3-4-1-2): Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni, Moses, Brozovic, Gagliardini, Young, Eriksen, Lautaro, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte