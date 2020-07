Genoa Inter, a Marassi per rimettere la testa avanti.

A San Siro, il testa a testa fra Milan e Atalanta, le due squadre piú in forma del nostro campionato in questo anomalo fine stagione di calcio post Lockdown, non ha sancito né vincitori né vinti. Ora i nerazzurri, strizzando l'occhio ai cugini, hanno la possibilitá di scavalcare nuovamente i bergamaschi e riportarsi al secondo posto dopo averlo perso settimana scorsa a seguito del mezzo passo falso contro la Fiorentina.

Questa sera a Marassi, ore 19:30, vincere sará imperativo per Antonio Conte e i suoi per continuare a dare valore al tanto menzionato processo di crescita e per garantirsi la possibilitá di giocarsi un piazzamento finale migliore nello scontro diretto con la Dea all'ultima di campionato, a prescindere dall'esito della sfida contro il Napoli.

Rimettere la testa avanti é dunque fondamentale per i nerazzurri, per sperare in un passo falso di Atalanta o Lazio o quanto meno per assicurarsi la certezza di essere padroni del proprio destino.