(GDS)Sassuolo Inter, Conte dopo il match di ieri si sente tradito dal gruppo

Nella gara di ieri si è assistito ad una sorta di ritorno al passato, a quella pazza Inter che il tecnico Antonio Conte avrebbe voluto estirpare. E proprio per questa ragione, proprio per quel black out che è quasi costato una clamorosa rimonta, il nuovo allenatore nerazzurro si è sentito tradito, come riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina.

“Quei 20 minuti possono essere letti in diversi modi. È certamente un tradimento all’idea di calcio e di gruppo che ha Conte. Il tecnico fa dell’aspetto mentale il cuore del suo approccio alle partite. E quella spina staccata è qualcosa che Antonio davvero non vorrebbe mai vedere, molto più di un errore tecnico o di una lettura tattica sballata.

Tradimento però non è fino in fondo. Almeno, non può essere considerato tale dopo neppure due mesi di campionato, in una squadra all’inizio di un nuovo ciclo. Il finale di partita racconta piuttosto che il processo di crescita nerazzurro non è ancora completato. "