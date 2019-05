(GDS)Dopo Dzeko vicinissimo il secondo attaccante. Scambio con Perisic?

Lukaku è il nome in cima nella lista delle preferenze di Antonio Conte. Il belga in forza allo United è sul mercato, e l’Inter sta valutando la fattibilità dell’operazione. L’iniziale richiesta, riporta la Gazzetta dello Sport, era di 74 milioni di euro, ma grazie all’ammortamento l’attaccante potrà partire per circa 50 milioni.

L’idea di Marotta è quella inserire nella trattativa il cartellino di Perisic, valutato 30 milioni e che era stato cercato proprio dal Manchester un anno fa. Il nodo resterebbe quello relativo all’ingaggio, visto che Lukaku percepisce 8 milioni di euro.

Il giocatore tuttavia sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio, e pastorello, che ne cura gli interessi, sta lavorando in questo senso. Il belga non esclude Dzeko, che resta comunque vicinissimo.