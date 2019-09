(GDS) Zhang Senior in arrivo a Milano: il motivo della visita

Nella giornata di oggi Zhang Jindong, padre del presidente Steven, sarà a Milano.

In programma diverse tappe. In primis ci sarà l'incontro con la dirigenza nerazzurra oltre che con il tecnico Antonio Conte. Poi domani assisterà alla gara di Champions contro lo Slavia Praga. L'Intento è quindi quello di dimostrare la vicinanza della proprietà alla squadra.

Ma non finisce qui.

"La tappa milanese del fondatore di Suning – trapela dall’Inter – è inoltre testimonianza dell’interesse del Gruppo di valutare nuove opportunità di collaborazione con i principali brand italiani ed europei. In questo scenario, l’Inter e il mondo del calcio rappresentano il ponte ideale per avvicinare Suning al mercato e alla cultura occidentale, così come il colosso cinese sta supportando la crescita del brand Inter sui mercati orientali e favorendo lo sviluppo del calcio in Cina”.